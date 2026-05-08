Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" застрял в Ярославле из-за массового закрытия аэропортов - РИА Новости Спорт, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:00 08.05.2026 (обновлено: 12:06 08.05.2026)
"Авангард" застрял в Ярославле из-за массового закрытия аэропортов

"Авангард" все еще в Ярославле и пытается организовать вылет через Москву

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккеисты "Авангарда"
Хоккеисты Авангарда - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омский «Авангард» остается в Ярославле после матча плей-офф КХЛ против «Локомотива».
  • «Авангард» не может покинуть Ярославль из-за закрытия аэропорта и пытается организовать вылет из Москвы.
  • «Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина и вышел в финал турнира, одержав победу в серии со счетом 4-3.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Омский "Авангард" все еще остается в Ярославле после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного "Локомотива" и пытается организовать вылет из Москвы, сообщает Telegram-канал "ястребов".
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3. В четверг омский клуб сообщил, что не может покинуть Ярославль из-за закрытия аэропорта.
«
"Команда все еще в Ярославле, так как аэропорт все еще закрыт. Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы. Ждем новостей", - говорится в сообщении клуба.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1).
Хоккеисты Локомотива празднуют гол - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Локомотив" снова в финале! Чемпион героически добил "Авангард!
Вчера, 00:00
 
ХоккейСпортАвангардЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026Кубок ГагаринаВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    08.05 12:10
    К. Хачанов
    А. Шевченко
  • Теннис
    08.05 12:10
    Т. Гибсон
    Д. Шнайдер
  • Теннис
    08.05 12:10
    Л. Самсонова
    Э. Ли
  • Теннис
    08.05 15:00
    Е. Александрова
    Л. Зигемунд
  • Футбол
    08.05 20:30
    Родина
    ФK Челябинск
  • Футбол
    08.05 21:30
    Боруссия Д
    Айнтрахт Фр
  • Футбол
    08.05 21:45
    Ланс
    Нант
  • Футбол
    08.05 21:45
    Торино
    Сассуоло
  • Футбол
    08.05 22:00
    Леванте
    Осасуна
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала