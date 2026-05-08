"Авангард" застрял в Ярославле из-за массового закрытия аэропортов

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Омский "Авангард" все еще остается в Ярославле после матча плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против местного "Локомотива" и пытается организовать вылет из Москвы, сообщает Telegram-канал "ястребов".
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3. В четверг омский клуб сообщил, что не может покинуть Ярославль из-за закрытия аэропорта.
"Команда все еще в Ярославле, так как аэропорт все еще закрыт. Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы. Ждем новостей", - говорится в сообщении клуба.
Омский клуб завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), во втором - столичный ЦСКА (4-1).