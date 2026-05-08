В Ростовской области при атаке беспилотников повреждены здания.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. БПЛА и ракеты уничтожены в Таганроге и в Азовском районе Ростовской области, жертв нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
"В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе", - написал губернатор.
Он уточнил, что в Таганроге в результате падения горящих фрагментов БПЛА поврежден гараж в частном домовладении, при этом открытого горения не было, последствия локализованы.
Также, по словам Слюсаря, в селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, повреждено остекление, произошло возгорание дерева, никто не пострадал, возгорание локализовано.
В Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада, в настоящий момент пожар локализован, добавил губернатор.
"В Ростове в переулке Аэроклубовский в результате атаки и падения обломков БПЛА повреждены: остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль загорелось дерево. Пострадавших нет. Возгорание локализовано. Также в Первомайском районе Ростова в результате падения обломков БПЛА произошло возгорания административного четырехэтажного здания. В Батайске на улице Социалистической в результате падения обломков БПЛА повреждены кровли и окна хозяйственной постройки", - заключил Слюсарь.
