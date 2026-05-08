В Ростовской области при атаке беспилотников повреждены здания

Краткий пересказ от РИА ИИ В Ростовской области при атаке беспилотников повреждены здания.

БПЛА и ракеты уничтожены в Таганроге и в Азовском районе, жертв нет.

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. БПЛА и ракеты уничтожены в Таганроге и в Азовском районе Ростовской области, жертв нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

"В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск Ростов-на-Дону , в Мясниковском районе", - написал губернатор.

Он уточнил, что в Таганроге в результате падения горящих фрагментов БПЛА поврежден гараж в частном домовладении, при этом открытого горения не было, последствия локализованы.

Также, по словам Слюсаря, в селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, повреждено остекление, произошло возгорание дерева, никто не пострадал, возгорание локализовано.

В Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада, в настоящий момент пожар локализован, добавил губернатор.