Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области при атаке беспилотников повреждены здания - РИА Новости, 08.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:53 08.05.2026 (обновлено: 09:53 08.05.2026)
В Ростовской области при атаке беспилотников повреждены здания

Слюсарь: в Ростовской области при атаке беспилотников ВСУ повреждены здания

© РИА Новости / Виктория Гагкаева | Перейти в медиабанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в медиабанк
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области при атаке беспилотников повреждены здания.
  • БПЛА и ракеты уничтожены в Таганроге и в Азовском районе, жертв нет.
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. БПЛА и ракеты уничтожены в Таганроге и в Азовском районе Ростовской области, жертв нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Силы ПВО уничтожили 30 беспилотников в Ростовской области
Вчера, 06:58
"В результате падения обломков БПЛА есть разрушения в городах Таганрог, Батайск, Ростов-на-Дону, в Мясниковском районе", - написал губернатор.
Он уточнил, что в Таганроге в результате падения горящих фрагментов БПЛА поврежден гараж в частном домовладении, при этом открытого горения не было, последствия локализованы.
Также, по словам Слюсаря, в селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, повреждено остекление, произошло возгорание дерева, никто не пострадал, возгорание локализовано.
В Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада, в настоящий момент пожар локализован, добавил губернатор.
Ростове в переулке Аэроклубовский в результате атаки и падения обломков БПЛА повреждены: остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль загорелось дерево. Пострадавших нет. Возгорание локализовано. Также в Первомайском районе Ростова в результате падения обломков БПЛА произошло возгорания административного четырехэтажного здания. В Батайске на улице Социалистической в результате падения обломков БПЛА повреждены кровли и окна хозяйственной постройки", - заключил Слюсарь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьТаганрогБатайскПроисшествияЮрий СлюсарьАзовский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала