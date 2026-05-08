Три старинных здания в Арзамасе выставлены на торги в ожидании инвесторов

23:02 08.05.2026
Три уникальных здания в Арзамасе выставили на торги в ожидании инвесторов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Три уникальных объекта культурного наследия - городская дума и управа, гостиница Подсосовых и лабаз - выставлены на торги в Арзамасе в ожидании инвесторов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Арзамас - один из самых популярных малых городов Нижегородской области - переживает масштабную перезагрузку и привлекает все большее количество туристов и инвесторов. В "городе 33 церквей" были благоустроены улицы исторического центра, обновлены фасады зданий. На улице Гостиный ряд после реконструкции вновь можно ощутить атмосферу купеческого города.
"Отдельный акцент - на работе по сохранению исторического достояния в новых реалиях жизни города", - написал Никитин в канале на платформе "Макс".
Сейчас регион предлагает инвесторам уникальную возможность: стать владельцами нескольких жемчужин архитектуры XIX века, уточнил глава области.
"На торговой площадке размещено извещение о продаже объектов культурного наследия, в числе которых - городская дума и управа, гостиница Подсосовых и лабаз, расположенные в историческом центре города (улица Гостиный ряд, 30 и улица Ленина, 15А)", - заявил Никитин.
Губернатор отметил, что здания представляют собой единый комплекс, который завершает ступенчатую объемно-пространственную композицию главной торговой улицы Арзамаса, создавая неповторимую атмосферу купеческого города.
"Общая площадь зданий - 3 197,6 квадратного метра. Общая площадь земельных участков - 5 226 квадратных метров. Локализация и конструктивные особенности строений идеально подходят для создания современного гостиничного комплекса, бутик-отеля, уютного ресторана, кафе или общественного пространства", - подчеркнул Никитин.
Глава региона призвал потенциальных инвесторов подать заявку на участие в торгах и вписать свое имя в историю. Он добавил, что злободневную информацию об объектах, планируемых к продаже, можно отслеживать на портале исторической недвижимости Нижегородской области.
