Не менее 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из аэропортов на юге России

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 80 рейсов задержаны и отменены в южных аэропортах России, как минимум 14 тысяч пассажиров ожидают вылета из-за приостановки работы аэропортов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Работа 13 аэропортов юга РФ приостановлена из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону, сообщил ранее Минтранс.
Отмечается, что наиболее сложная ситуация — в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток.