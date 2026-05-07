Стоматолог рассказала, как количество пасты влияет на качество чистки зубов
14:32 07.05.2026
Стоматолог рассказала, как количество пасты влияет на качество чистки зубов

Дьячкова: большое количество пасты снижает эффективность ухода за полостью рта

  • Большое количество зубной пасты может снизить эффективность чистки зубов, рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова.
  • Избыток пасты с содержанием фтора у детей может привести к флюорозу.
  • Современные зубные пасты содержат компоненты, которые могут вызывать жжение и дискомфорт у людей с чувствительной слизистой или рецидивирующим стоматитом.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Большое количество зубной пасты и образование обильной пены раньше времени может снизить эффективность чистки зубов, рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова.
"Когда пасты слишком много, во рту быстро образуется обильная пена, из-за чего возникает ощущение чистоты, будто процесс уже завершен. В результате многие люди сокращают время чистки. Однако ключевую роль в удалении зубного налета играет механическая работа щетки. Если из-за большого количества пасты человек чистит зубы меньше положенных двух минут, качество гигиены значительно снижается", - объяснила Дьячкова "Ленте.ру".
Стоматолог обратила внимание, что при избытке пасты с содержанием фтора у детей может начать флюороз - изменение структуры эмали, из-за которого на зубах появляются пятна.
Эксперт также отметила, что кроме фтора современные зубные пасты содержат пенообразователи, ароматизаторы и отбеливающие компоненты, из-за которых у людей с чувствительной слизистой или рецидивирующим стоматитом возникает жжение и дискомфорт.
