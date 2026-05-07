Стоматолог рассказала, как количество пасты влияет на качество чистки зубов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Большое количество зубной пасты и образование обильной пены раньше времени может снизить эффективность чистки зубов, рассказала стоматолог, кандидат медицинских наук, главный врач клиники ОФС Яна Дьячкова.

"Когда пасты слишком много, во рту быстро образуется обильная пена, из-за чего возникает ощущение чистоты, будто процесс уже завершен. В результате многие люди сокращают время чистки. Однако ключевую роль в удалении зубного налета играет механическая работа щетки. Если из-за большого количества пасты человек чистит зубы меньше положенных двух минут, качество гигиены значительно снижается", - объяснила Дьячкова "Ленте.ру"

Стоматолог обратила внимание, что при избытке пасты с содержанием фтора у детей может начать флюороз - изменение структуры эмали, из-за которого на зубах появляются пятна.