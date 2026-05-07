В Госдуме рассказали, от чего зависит уменьшение платежей за ЖКУ

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Уменьшение суммы платежей за жилищно-коммунальные услуги после отключения отопления зависит от наличия общедомового счетчика и от выбранной регионом схемы оплаты, некоторым гражданам счета за тепло перестанут приходить с мая или июня, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Отопительный сезон 2025-2026 годов выходит на финишную прямую. Вслед за южными регионами, где батареи остыли еще в апреле, отключать теплоснабжение начинают в центральной части России . Однако ответ на главный вопрос - "станет ли квитанция за ЖКУ меньше" - зависит не столько от календаря, сколько от того, есть ли в доме счетчик и какую схему оплаты выбрал регион", - сказал Кошелев

По словам парламентария, главное правило, действующее на всей территории страны - отопление отключают не по календарю, а исходя из погодных условий. Так, основанием для этого служит среднесуточная температура воздуха выше плюс восьми градусов в течение пяти дней подряд, а также благоприятный прогноз без резких похолоданий.

"Уменьшится ли платеж после отключения отопления? Здесь все зависит от конкретного дома и региона. Если в доме есть общедомовой счетчик, а регион перешел на сезонную оплату, то для жителей таких домов прогноз самый благоприятный. Они платят только за фактически потребленное тепло - в период, когда батареи действительно работают", - пояснил он.

Кошелев уточнил, что жители таких домов за май заплатят лишь за те дни, пока шло отопление, или не заплатят вовсе, если отключение произошло в начале месяца, а за июнь в квитанции строка "отопление" будет просто отсутствовать. По его словам, данный механизм уже действует во многих регионах, количество таких домов только растет.

"Если в доме нет общедомового счетчика, то в этом случае плата начисляется по нормативам, и схема может быть разной - или равномерно в течение всего года, или только в отопительный период. Если регион использует равномерную схему, платить за тепло придется даже летом. Если же начисление идет по факту сезона, то счета за тепло перестанут приходить с мая или июня", - заключил он.