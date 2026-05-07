Зарплата в обрабатывающем секторе Подмосковья выросла на 11%

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости . Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Подмосковья составил 119,8 тысячи рублей за первые два месяца 2026 года, что на 11% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Например, в сфере лекарственных средств и материалов показатель составил 165,7 тысячи рублей, на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. В сегменте производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, он достиг отметки в 136,4 тысячи рублей. В сфере производства бумаги и бумажных изделий в первые два месяца текущего года уровень заработной платы составил 139,8 тысячи рублей, а это плюс 10,4% к январю-февралю 2025 года", – отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.