Рейтинг@Mail.ru
Зарплата в обрабатывающем секторе Подмосковья выросла на 11% - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
14:04 07.05.2026
Зарплата в обрабатывающем секторе Подмосковья выросла на 11%

Средняя зарплата в обрабатывающем секторе Подмосковья достигла 119,8 тыс рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Средний уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности Подмосковья составил 119,8 тысячи рублей за первые два месяца 2026 года, что на 11% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Например, в сфере лекарственных средств и материалов показатель составил 165,7 тысячи рублей, на 5,6% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. В сегменте производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, он достиг отметки в 136,4 тысячи рублей. В сфере производства бумаги и бумажных изделий в первые два месяца текущего года уровень заработной платы составил 139,8 тысячи рублей, а это плюс 10,4% к январю-февралю 2025 года", – отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Ключи от квартиры - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Жители Подмосковья подали 659 заявлений на получение жилищного сертификата
6 мая, 18:24
Подмосковье оказывает промышленным предприятиям системную поддержку. Например, если необходимо подобрать локацию для размещения бизнеса или нового промышленного производства, в том числе в особых экономических зонах региона, можно на инвестиционной карте Подмосковья. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Зарплата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала