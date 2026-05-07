МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Запад делает все, чтобы приравнять СССР к нацистской Германии, потомки проигравших в 1945 году пытаются мстить победителям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Коллективное западное меньшинство пытается не просто преуменьшить, а буквально всячески очернить роль Красной армии в разгроме нацизма. Дошло до того, что они теперь делают все возможное для того, чтобы приравнять, как они додумались, Советский союз к Третьему рейху", - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Потомки проигравших в 1945 году националистов, коллаборационистов, нацистов, фашистов сейчас пытаются мстить победителям, добавила Захарова.