Юрист назвала отличия загранпаспортов старого и нового образцов
04:40 07.05.2026
Юрист назвала отличия загранпаспортов старого и нового образцов

Новый заграничный паспорт. Архивное фото
  • Загранпаспорт нового образца действует 10 лет, а старого — 5 лет.
  • В загранпаспорте нового образца есть биометрия, в него нельзя вписать ребенка, но в нем больше страниц, а госпошлина за его оформление выше, чем за паспорт старого образца.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Основные отличия загранпаспортов старого и нового образцов заключаются в сроке действия паспорта, наличии биометрии и возможности вписать ребенка, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.
"Срок действия старого образца составляет пять лет, а нового - 10 лет, биометрия с чипом и отпечатками пальцев есть только в новом образце, а вписать ребенка можно лишь в старый паспорт", - сказала Земскова, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им.Кутафина при АЮР.
Она также добавила, что госпошлина за паспорт нового образца выше - шесть тысяч рублей для взрослых и три тысячи рублей для детей до 14 лет, а также в нем больше страниц.
