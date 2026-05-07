Юрист назвала отличия загранпаспортов старого и нового образцов

Краткий пересказ от РИА ИИ Загранпаспорт нового образца действует 10 лет, а старого — 5 лет.

В загранпаспорте нового образца есть биометрия, в него нельзя вписать ребенка, но в нем больше страниц, а госпошлина за его оформление выше, чем за паспорт старого образца.

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Основные отличия загранпаспортов старого и нового образцов заключаются в сроке действия паспорта, наличии биометрии и возможности вписать ребенка, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.

"Срок действия старого образца составляет пять лет, а нового - 10 лет, биометрия с чипом и отпечатками пальцев есть только в новом образце, а вписать ребенка можно лишь в старый паспорт", - сказала Земскова, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им.Кутафина при АЮР.