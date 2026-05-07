МАГАТЭ оповестили об атаках БПЛА на подстанцию ЗАЭС "Радуга"

ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Экспертов МАГАТЭ проинформировали об атаках БПЛА на подстанцию "Радуга" 1 и 2 мая в Энергодаре, где проживает большая часть персонала Запорожской АЭС (ЗАЭС), говорится в заявлении МАГАТЭ.
"В минувшие выходные группа МАГАТЭ, находящаяся на ЗАЭС, получила дополнительную информацию о предполагаемых атаках беспилотников на местную электрическую подстанцию "Радуга" в ранние утренние часы 1 и 2 мая. Согласно информации, предоставленной группе, эти атаки привели к отключению электро- и водоснабжения в городе Энергодар", - говорится в сообщении.
В Агентстве также отметили, что в настоящее время Запорожская АЭС продолжает полагаться на единственную внешнюю линию электропередачи - резервную линию "Ферроплавная-1" напряжением 330 кВ. Там напомнили, что основная линия электропередачи станции "Днепровская" напряжением 750 кВ отключена с 24 марта 2026 года.
"МАГАТЭ продолжает вести переговоры как с Российской Федерацией, так и с Украиной, направленные на установление временного локального прекращения огня, чтобы обеспечить возможность ремонта внешней энергетической инфраструктуры", - сообщили представители МАГАТЭ.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.