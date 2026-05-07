03:59 07.05.2026
Дачникам рассказали о требованиях к забору на участке

  • Забор между соседними участками в СНТ по строительным нормам и правилам не должен превышать двух метров.
  • Забор не должен быть сплошным, чтобы не нарушать инсоляцию соседних участков.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Забор между соседними участками в СНТ по строительным нормам и правилам (СНиП) не должен превышать двух метров и быть сплошным, рассказал РИА Новости председатель совета межрегиональной общественной организации "Московский союз садоводов" Андрей Туманов.
"Не выше двух метров и не сплошной. То есть, через который видно что-то, или сетка (должна быть – ред.)", - сказал Туманов, отвечая на вопрос, каким должен быть забор на дачном участке по СНиП.
Он также отметил, что любой сплошной забор на участке нарушает инсоляцию, особенно это касается высоких заборов на небольших участках в СНТ.
