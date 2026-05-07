Врач рассказал, сколько яблок можно съесть за раз

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Норма яблок за один прием пищи составляет 1-2 штуки, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
"Одно-два яблока за прием пищи еще никому вреда не наносили. Столько примерно и можно съесть. Вред в данном случае может быть, например, если яблоки плохого качества, если они напитаны нитратами. Такие яблоки, конечно, чем меньше съесть, тем лучше", - сказал врач aif.ru.
Поляков предупредил, что если у человека есть аллергическая реакция на яблоки или проблемы с ЖКТ, их лучше исключить из рациона.