Подразделения ВСУ начали нести потери от хантавируса, сообщил источник

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Небоевые потери украинских подразделений связаны с распространением хантавируса, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харьковской, Сумской и Львовской областях массово распространяется хантавирус. <...> Высока вероятность, что в первую очередь от вируса страдают украинские солдаты, находящиеся на позициях. Небоевые потери, которые несут украинские подразделения в Харьковской и Сумской областях, также связывают с данным заболеванием", — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что первичные симптомы напоминают обычную простуду или острое пищевое отравление.
"А украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь таким военнослужащим, считая, что они пытаются избежать участия в боевых действиях", — добавил источник.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.