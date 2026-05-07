20:52 07.05.2026 (обновлено: 21:13 07.05.2026)
Подразделения ВСУ начали нести потери от хантавируса, сообщил источник

РИА Новости: небоевые потери ВСУ связаны с распространением хантавируса

Украинские военные. Архивное фото
  • Подразделения ВСУ несут небоевые потери из-за распространения хантавируса в Харьковской, Сумской и Львовской областях.
  • Украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь солдатам с симптомами заболевания.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Небоевые потери украинских подразделений связаны с распространением хантавируса, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Харьковской, Сумской и Львовской областях массово распространяется хантавирус. <...> Высока вероятность, что в первую очередь от вируса страдают украинские солдаты, находящиеся на позициях. Небоевые потери, которые несут украинские подразделения в Харьковской и Сумской областях, также связывают с данным заболеванием", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что первичные симптомы напоминают обычную простуду или острое пищевое отравление.
"А украинские командиры запрещают оказывать медицинскую помощь таким военнослужащим, считая, что они пытаются избежать участия в боевых действиях", — добавил источник.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.
