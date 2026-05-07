"Мясной полк" Сырского несет существенные потери в Сумской области
20:51 07.05.2026
"Мясной полк" Сырского несет существенные потери в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 425-й "мясной полк" главкома ВСУ Александра Сырского несет существенные потери в Краснопольском районе Сумской области.
  • Личный состав 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" предпринимает безуспешные попытки остановить наступление группировки "Север".
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Существенные потери несет 425-й "мясной полк" главкома ВСУ Александра Сырского в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На официальных ресурсах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" подтверждается информация об участии "мясного полка" Сырского в боевых действиях в Сумской области", – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что личный состав данного штурмового подразделения противника предпринимает безуспешные попытки остановить наступление группировки "Север" в Краснопольском районе, недалеко от населенного пункта Новодмитровка.
"За несколько недель до официального подтверждения участия "Скалы" в боевых действиях на данном участке фронта в соцсетях начали появляться соответствующие некрологи, количество которых за последнее время существенно возросло", – добавил источник.
