МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Существенные потери несет 425-й "мясной полк" главкома ВСУ Александра Сырского в Краснопольском районе Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На официальных ресурсах 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" подтверждается информация об участии "мясного полка" Сырского в боевых действиях в Сумской области", – сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что личный состав данного штурмового подразделения противника предпринимает безуспешные попытки остановить наступление группировки "Север" в Краснопольском районе, недалеко от населенного пункта Новодмитровка.
"За несколько недель до официального подтверждения участия "Скалы" в боевых действиях на данном участке фронта в соцсетях начали появляться соответствующие некрологи, количество которых за последнее время существенно возросло", – добавил источник.