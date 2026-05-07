ВСУ атаковали Мелитополь ударными дронами
Специальная военная операция на Украине
 
20:48 07.05.2026 (обновлено: 21:05 07.05.2026)
ВСУ атаковали Мелитополь ударными дронами

Балицкий: ВСУ атаковали Мелитополь ударными дронами

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мелитополь в Запорожской области подвергся атакам ударных дронов ВСУ.
  • Несколько БПЛА были сбиты на подлете к городу и над городом.
  • Губернатор Евгений Балицкий призвал жителей сохранять спокойствие и не подходить к окнам.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Мелитополь в Запорожской области подвергся атакам ударных дронов ВСУ, сбито несколько БПЛА, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Укронацисты совершили попытку атаки ударными БПЛА на Мелитополь. Несколько БПЛА сбиты на подлете к городу и непосредственно над городом. Опасность повторных атак сохраняется", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Он попросил жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО и не приближаться к обломкам дронов, не поднимать их части.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреЗапорожская областьМелитопольРоссияЕвгений Балицкий
 
 
