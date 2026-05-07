ВСУ атаковали Мелитополь ударными дронами

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая - РИА Новости. Мелитополь в Запорожской области подвергся атакам ударных дронов ВСУ, сбито несколько БПЛА, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Укронацисты совершили попытку атаки ударными БПЛА на Мелитополь. Несколько БПЛА сбиты на подлете к городу и непосредственно над городом. Опасность повторных атак сохраняется", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Он попросил жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО и не приближаться к обломкам дронов, не поднимать их части.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.