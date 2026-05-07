В белгородском селе мужчина пострадал из-за падения обломков дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Мужчина получил баротравму и осколочное ранение в результате падения обломков сбитого беспилотника ВСУ в селе Гора-Подол Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что после оказания помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение.