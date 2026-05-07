Дроны атаковали жилой дом и промышленное предприятие в Пермском крае

ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Украинские дроны атаковали промышленное предприятие и жилой дом в Пермском крае, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Все оперативные службы работают на месте. Жертв и пострадавших нет", — написал он на платформе "Макс".
Также повреждения получил многоквартирный дом, из него эвакуировали жильцов, никто не пострадал. При налете БПЛА на административное здание ранен мужчина, ему оказали помощь.
Кроме того, поврежден корпус нейрохирургии в Перми, при этом врачи не прервали операции, завершив их успешно.
В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Жителей призвали направляться в укрытия при включении систем оповещения.
Минобороны сообщило, что 7 мая с 8:00 до 12:00 средства ПВО сбили 127 дронов над Россией.
