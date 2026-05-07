В Белгородской области от атак ВСУ погиб один человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области один человек погиб, шесть обратились за медицинской помощью в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
- Разрушения зафиксировали в 18 населенных пунктах в шести муниципалитетах области.
БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Один человек погиб, шесть обратились за медицинской помощью в Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, разрушения зафиксированы в 18 населенных пунктах в шести муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в 13 частных домах, одном коммерческом и четырех социальных объектах, ангаре, двух инфраструктурных объектах и 23 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе в городе Шебекино от удара FPV-дрона по трактору ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь в Шебекинской ЦРБ. Техника повреждена. Также вчера в Шебекинской ЦРБ оказана помощь мужчине, который пострадал при атаке дрона в Шебекино 5 мая. Лечение продолжит амбулаторно. Сегодня утром в селе Вознесеновка от удара дрона по микроавтобусу погибла женщина и ранены двое мужчин", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в селе Черемошное Белгородского округа ранены двое мужчин, кроме того, повреждения объектов отмечены в селах Ясные Зори, Бочковка и Красный Октябрь. В Борисовском округе повреждены объекты в селе Акулиновка и поселке Борисовка. В Грайворонском округе повреждения зафиксированы в городе Грайворон, селах Гора-Подол, Головчино и Рождественка, а также на участке автодороги Головчино — Красиво. В Краснояружском округе — в селе Сергиевка, в Ракитянском округе — в селе Русская Березовка.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.