09:13 07.05.2026 (обновлено: 10:45 07.05.2026)
В Белгородской области при ударе дрона по микроавтобусу погибла женщина

© Фото : Настоящий Гладков/MAXНа месте атаки украинского беспилотника на микроавтобус в селе Вознесеновка Белгородской области. 7 мая 2026
БЕЛГОРОД, 7 мая — РИА Новости. В Белгородской области при атаке украинского беспилотника на микроавтобус погибла мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Вознесеновка вражеский дрон целенаправленно ударил по служебному микроавтобусу, который перевозил сотрудников одного из предприятий. В результате атаки погибла женщина", — написал он на платформе "Макс".

Гладков рассказал, что тяжелые ранения также получил мужчина. В Шебекинской ЦРБ ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, повреждения руки и ноги.
Еще одного пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставят в больницу № 2 Белгорода.
ВСУ практически ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024 года в Белгородской области действует режим контртеррористической операции, обстановку там признали ЧС федерального характера.
