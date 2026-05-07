03:24 07.05.2026 (обновлено: 03:25 07.05.2026)
Врач назвала симптомы проблем с сосудами

Прием у врача. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боль за грудиной, головные боли и головокружения могут свидетельствовать о проблемах с сосудами.
  • Боль или слабость в мышцах ног, возникающие при ходьбе и исчезающие после отдыха, являются признаками хронической ишемии нижних конечностей.
  • Постоянные или эпизодические боли в животе после еды, «боязнь еды», снижение веса — это признаки нарушения кровоснабжения кишечника.
ВОРОНЕЖ, 7 мая - РИА Новости. Боль за грудиной, головные боли и головокружения, боль и слабость в мышцах ног, боли в животе после еды могут свидетельствовать о проблемах с сосудами, сообщила РИА Новости сосудистый хирург Татьяна Шмойлова.
"Приступы внезапной давящей, сжимающей или жгучей боли за грудиной — это признаки ишемической болезни сердца. Головокружения, частые головные боли, шум в ушах, шаткость походки могут свидетельствовать об атеросклерозе артерий головного мозга", — сообщила она.
По словам врача, признаками хронической ишемии нижних конечностей является боль или слабость в мышцах ног, чаще всего в икрах, возникающие при ходьбе и исчезающие после отдыха. А постоянные или эпизодические боли в животе после еды, "боязнь еды", снижение веса — это признаки нарушения кровоснабжения кишечника.
"Атеросклероз - мультифокальное заболевание, поэтому обычно поражается сразу несколько бассейнов, и эти симптомы могут сочетаться", — отметила Татьяна Шмойлова.
