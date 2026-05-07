ВОЗ рассказала о высокой смертности предыдущих эпидемий хантавируса

ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. Смертность от хантавируса во время предыдущих эпидемий была высокой, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.
"Важную роль играет раннее выявление болезни и поддерживающее лечение", — сказала представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд.
Она добавила, что организация контактирует со всеми странами, граждане которых присутствуют на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Всего там 149 человек, в том числе один россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли. Вырабатываются меры по их возвращению домой с соблюдением мер защиты.
По данным портала Infobae, в Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет заболеваемость хантавирусом: подтвержден уже 101 случай.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.