ВОЗ рассказала о высокой смертности предыдущих эпидемий хантавируса

ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. Смертность от хантавируса во время предыдущих эпидемий была высокой, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

« "Важную роль играет раннее выявление болезни и поддерживающее лечение", — сказала представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд.

Она добавила, что организация контактирует со всеми странами, граждане которых присутствуют на борту лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Всего там 149 человек, в том числе один россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли. Вырабатываются меры по их возвращению домой с соблюдением мер защиты.

По данным портала Infobae, в Аргентине зафиксировали рекордную за десять лет заболеваемость хантавирусом: подтвержден уже 101 случай.

Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, выявили недавно у пациента в Швейцарии . В правительстве этой страны считают, что риска распространения болезни нет. Глава ВОЗ также отметил, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19.