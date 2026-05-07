ВОЗ предупредила о риске выявления новых случаев заражения хантавирусом.

ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. Существует риск выявления новых случаев заражения хантавирусом после вспышки на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать шести недель, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом", — сказал он на пресс-конференции в Женеве.
Вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.