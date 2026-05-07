16:29 07.05.2026 (обновлено: 16:53 07.05.2026)
ВОЗ предупредила о риске выявления новых случаев заражения хантавирусом

Научный сотрудник готовит образцы инактивированного материала в рамках исследования хантавируса
ЖЕНЕВА, 7 мая — РИА Новости. Существует риск выявления новых случаев заражения хантавирусом после вспышки на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
"С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать шести недель, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом", — сказал он на пресс-конференции в Женеве.
Снимок ткани печени пациента с хантавирусным легочным синдромом под микроскопом - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Хантавирус: что это за болезнь, симптомы, можно ли заразиться в России
6 мая, 13:54
Вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у семерых туристов, трое из них погибли.
Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, выявили недавно у пациента в Швейцарии. В правительстве этой страны считают, что риска распространения болезни нет. Глава ВОЗ также отметил, что ситуация пока не похожа на начало пандемии COVID-19.
Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Заразиться большинством его разновидностей можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.
