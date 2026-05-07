08:13 07.05.2026 (обновлено: 09:55 07.05.2026)
В Приангарье пьяный водитель заговорил с инспекторами на придуманном языке

© ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38/Telegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тулуне произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
  • Водитель Toyota Camry, будучи пьяным, разговаривал с инспекторами на придуманном им языке.
  • Ему предстоит выплатить штраф 45 тысяч рублей, и он не сможет восстановить право на вождение автомобилем в течение двух лет.
ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Водитель иномарки в Тулуне, ставший участником ДТП, во время составления протокола заговорил с инспекторами на придуманном им языке, оказалось, что норма алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышена в шесть раз, сообщил РИА Новости представитель управления Госавтоинспекции по Иркутской области.
На улице Ленина в Тулуне произошла авария с участием четырех автомобилей. Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля ВАЗ 21063, при повороте налево не уступил дорогу Toyota Camry, которой управлял 44-летний мужчина. В результате ДТП автомобили столкнулись еще с двумя припаркованными машинами. После случившегося за медпомощью обратились два пассажира автомобилей Camry и ВАЗ 21063.
Прибывшие на место аварии полицейские заметили, что водитель иномарки ведет себя агрессивно и у него есть признаки опьянения.
"На задаваемые вопросы по факту произошедшей дорожной аварии, автомобилист стал разговаривать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам. Вскоре запас выдуманных слов у нарушителя закончился, и на привычном русском он рассказал, что перед тем, как сесть за руль, пил водку. Мужчину уже дважды лишали водительских прав - за езду в пьяном виде и передачу права управления автомобилем другому лицу", - сообщил собеседник агентства.
Он отметил, что во время освидетельствования норма этилового спирта в выдыхаемом водителем Camry воздухе была превышена в шесть раз.
В отношении водителя отечественного авто составлены административные материалы за невыполнение требований уступить дорогу и за поворот в запрещенном месте.
На водителя Camry инспекторы составили административный материал за езду в нетрезвом виде. Ему предстоит выплатить штраф 45 тысяч рублей, и он не сможет восстановить право на вождение автомобилем еще в течение двух лет.
