В Приангарье пьяный водитель заговорил с инспекторами на придуманном языке

ИРКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Водитель иномарки в Тулуне, ставший участником ДТП, во время составления протокола заговорил с инспекторами на придуманном им языке, оказалось, что норма алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышена в шесть раз, сообщил РИА Новости представитель управления Госавтоинспекции по Иркутской области.

На улице Ленина в Тулуне произошла авария с участием четырех автомобилей. Предварительно установлено, что 70-летний водитель автомобиля ВАЗ 21063, при повороте налево не уступил дорогу Toyot a Camry, которой управлял 44-летний мужчина. В результате ДТП автомобили столкнулись еще с двумя припаркованными машинами. После случившегося за медпомощью обратились два пассажира автомобилей Camry и ВАЗ 21063.

Прибывшие на место аварии полицейские заметили, что водитель иномарки ведет себя агрессивно и у него есть признаки опьянения.

"На задаваемые вопросы по факту произошедшей дорожной аварии, автомобилист стал разговаривать на непонятном языке, который, как оказалось после, он придумал сам. Вскоре запас выдуманных слов у нарушителя закончился, и на привычном русском он рассказал, что перед тем, как сесть за руль, пил водку. Мужчину уже дважды лишали водительских прав - за езду в пьяном виде и передачу права управления автомобилем другому лицу", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что во время освидетельствования норма этилового спирта в выдыхаемом водителем Camry воздухе была превышена в шесть раз.

В отношении водителя отечественного авто составлены административные материалы за невыполнение требований уступить дорогу и за поворот в запрещенном месте.