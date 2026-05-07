В Москве объявили график отключения горячей воды

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отключения горячей воды в Москве начнутся с 13 мая.
- Горячую воду отключат в отдельных домах районов Богородское, Лефортово, Некрасовка, Косино-Ухтомский, Академический и Люблино на срок до 10 дней.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Отключения горячей воды начнутся в Москве 13 мая, выяснил корреспондент РИА Новости.
Горячую воду ежегодно отключают в Москве для проведения профилактических работ в период с мая по конец августа.
Так, с 13 мая горячая вода будет отключена в отдельных домах районов Богородское, Лефортово, Некрасовка, Косино-Ухтомский, Академический и Люблино. Период отключения традиционно составит не более 10 дней.
"Горячей воды не будет с 14.00 часов 13 мая до 13.59 часов 23 мая", - сообщается на портале МОЭК при проверке одного из адресов.