Рейтинг@Mail.ru
Посольство России: власти Норвегии не препятствуют проведению Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 07.05.2026
Посольство России: власти Норвегии не препятствуют проведению Дня Победы

Посольство России: норвежские власти не препятствуют проведению Дня Победы

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Осло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежские власти не препятствуют проведению памятных мероприятий ко Дню Победы российскими загранучреждениями, заявили в российской дипмиссии.
  • По словам дипломатов, центральным мероприятием станет возложение венков 9 мая на кладбище "Вестре Гравлюнд" в Осло к памятнику советским воинам.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Норвежские власти не препятствуют проведению памятных мероприятий ко Дню Победы российскими загранучреждениями и соотечественниками, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Осло.
«
"Каких-либо препятствий для проведения российскими загранучреждениями и соотечественниками памятных акций с участием представителей норвежской общественности местные власти не чинят", - сообщили в посольстве.
По словам дипломатов, центральным мероприятием ко Дню Победы станет возложение посольством 9 мая венков на кладбище "Вестре Гравлюнд" в Осло к памятнику советским воинам.
"Торжественные церемония состоятся также у памятника советским солдатам, освободившим Киркенес, и памятника шахтерам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что в преддверии Дня Победы сотрудники посольства в Осло и генконсульства в Киркенесе традиционно осуществляют возложение цветов к местам захоронений советских солдат в разных регионах Норвегии.
Памятник советским солдатам на Зеленом мосту в городе Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Власти Литвы угрожают последствиями гражданам, празднующим День Победы
Вчера, 00:52
 
В миреОслоКиркенесНорвегияДень Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала