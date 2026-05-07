Посольство России: власти Норвегии не препятствуют проведению Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвежские власти не препятствуют проведению памятных мероприятий ко Дню Победы российскими загранучреждениями, заявили в российской дипмиссии.
- По словам дипломатов, центральным мероприятием станет возложение венков 9 мая на кладбище "Вестре Гравлюнд" в Осло к памятнику советским воинам.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Норвежские власти не препятствуют проведению памятных мероприятий ко Дню Победы российскими загранучреждениями и соотечественниками, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Осло.
«
"Каких-либо препятствий для проведения российскими загранучреждениями и соотечественниками памятных акций с участием представителей норвежской общественности местные власти не чинят", - сообщили в посольстве.
По словам дипломатов, центральным мероприятием ко Дню Победы станет возложение посольством 9 мая венков на кладбище "Вестре Гравлюнд" в Осло к памятнику советским воинам.
"Торжественные церемония состоятся также у памятника советским солдатам, освободившим Киркенес, и памятника шахтерам, погибшим во время Великой Отечественной войны, в поселке Пирамида на архипелаге Шпицберген", - сообщили в посольстве.
В дипмиссии добавили, что в преддверии Дня Победы сотрудники посольства в Осло и генконсульства в Киркенесе традиционно осуществляют возложение цветов к местам захоронений советских солдат в разных регионах Норвегии.