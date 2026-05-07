Момент убийства спортсмена Исаева в Калуге попал на видео

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. В СМИ появилось видео, предположительно, с места убийства чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева в Калуге, согласно кадрам, на месте преступления было трое мужчин.
Видео первым опубликовал калужский Telegram-канал ES. На кадрах, запечатленных камерой видеонаблюдения, во дворе дома стоят два автомобиля, беседу ведут трое мужчин. Один из них хватает длинноствольное оружие и стреляет в другого, затем он делает еще выстрел, третий пытается помешать ему, отталкивает.
Официально следственные органы не комментируют видео. В силовых структурах региона уточнили РИА Новости, что момент преступления действительно был запечатлен на видео, однако не смогли оперативно подтвердить, что в СМИ публикуется именно оно. Собеседник в силовых структурах отметил, что задержан в рамках расследования только один человек.
Ранее в четверг калужский спортивный клуб "Логово зверя" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил о трагической гибели своего тренера Дмитрия Исаева. По данным спортивного клуба, Исаев был чемпионом России по функциональному многоборью, профессиональным атлетом, "гордостью Калуги".
В СУСК сообщили о возбуждении уголовного дела об убийстве. По данным СУСК и прокуратуры, стрельбе предшествовал конфликт между 35-летним потерпевшим и 41-летним местным жителем во дворе многоквартирного дома. Подозреваемый пытался сбежать после произошедшего и был задержан в Брянской области.