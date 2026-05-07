Зять Мадьяра отказался от поста министра юстиции
23:40 07.05.2026
Зять Мадьяра отказался от поста министра юстиции

Муж сестры Мадьяра отказался от поста министра юстиции Венгрии

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муж сестры главы победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра Мартон Мелеттеи-Барна отказался от предложения занять пост министра юстиции в Венгрии.
  • Решение отказаться от поста было согласовано с Петером Мадьяром и вызвано желанием соблюсти принцип верховенства права.
БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Муж сестры главы победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра, выдвинутый им на должность министра юстиции, Мартон Мелеттеи-Барна заявил, что не примет предложение.
Ранее Мадьяр заявил, что выдвинул Мелеттеи-Барну на пост министра юстиции исключительно из-за его профессиональных качеств, а не из-за того, что тот женат на его сестре.
"Я отказываюсь от выдвижения на министерский пост... Мое выдвижение на должность министра юстиции было огромной честью и вовсе не было связано с существовавшими полгода семейными отношениями или многолетней дружбой", - написал Мелеттеи-Барна в соцсети Facebook*.
По его словам, решение отказаться от поста было согласовано с Мадьяром и вызвано желанием соблюсти принцип верховенства права, которому "не способствуют родственные и дружеские отношения с премьер-министром".
Мадьяр поблагодарил Мелеттеи-Барну за решение и заявил, что объявит нового кандидата на пост министра юстиции в пятницу.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
