Зять Мадьяра отказался от поста министра юстиции

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр на митинге в Будапеште. Архивное фото

БУДАПЕШТ, 7 мая - РИА Новости. Муж сестры главы победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра, выдвинутый им на должность министра юстиции, Мартон Мелеттеи-Барна заявил, что не примет предложение.

Ранее Мадьяр заявил, что выдвинул Мелеттеи-Барну на пост министра юстиции исключительно из-за его профессиональных качеств, а не из-за того, что тот женат на его сестре.

"Я отказываюсь от выдвижения на министерский пост... Мое выдвижение на должность министра юстиции было огромной честью и вовсе не было связано с существовавшими полгода семейными отношениями или многолетней дружбой", - написал Мелеттеи-Барна в соцсети Facebook*.

По его словам, решение отказаться от поста было согласовано с Мадьяром и вызвано желанием соблюсти принцип верховенства права, которому "не способствуют родственные и дружеские отношения с премьер-министром".

Мадьяр поблагодарил Мелеттеи-Барну за решение и заявил, что объявит нового кандидата на пост министра юстиции в пятницу.

Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По итогам выборов партия "Тиса" получает 141 место в венгерском парламенте, у правящего альянса "Фидес - Христианско-демократическая народная партия" - 52 мандата, сообщил Национальный избирательный офис Венгрии после обработки 100% голосов.