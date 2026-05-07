16:45 07.05.2026

На Валааме 9 мая почтут память воинов Ладожской флотилии

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. В Валаамском Спасо-Преображенском мужском монастыре в День Победы почтут память моряков Ладожской флотилии, обеспечивавшей "Дорогу жизни" для блокадного Ленинграда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь обители Михаил Шишков.
В День Победы в храмах Русской православной церкви совершают поминовение усопших воинов "за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов". Также во время литургии произносят прошения "о вождех и воинах...", а после – совершают благодарственный молебен Господу за дарование победы в Великой Отечественной войне.
"Планируется, что игумен Валаамского монастыря епископ Троицкий Панкратий вместе с братией отслужит литию (краткое заупокойное богослужение) по воинам 168 стрелковой дивизии и воинам-пациентам Валаамского дома инвалидов. Лития пройдет у мемориала воинам на игуменском кладбище. А у монастырской бухты они помолятся и вместе с военными возложат цветы к памятнику морякам Ладожской флотилии и памятнику Валаамским юнгам", - сказал Шишков.
Он напомнил, что в августе 1941 года силы располагавшейся на Валааме Ладожской флотилии осуществили передислокацию с Валаама под Ленинград личного состава 168-й стрелковой дивизии, курсантов школы боцманов и роты юнг (ранее на Валааме была организована школа боцманов и юнг ВМФ), которые позже приняли активное участие в боях на Невском пятачке и других участках фронта. Многие из них погибли. А в 1941-44 годах флотилия занималась обеспечением бесперебойной связи блокадного Ленинграда по ладожскому водному пути.
Памятник морякам Ладожской флотилии установлен в монастырской бухте Валаама в 1975 году, в год 30-летия Победы. В 2025 году монастырь вместе с РВИО провел его реставрацию. В том же году на острове был открыт памятник Валаамским юнгам. На Игуменском кладбище монастыря есть мемориал воинам Великой Отечественной войны, который расположен рядом с захоронениями воинов 168-й стрелковой дивизии.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. По церковному преданию, основатели Валаамского монастыря – миссионеры преподобные Сергий и Герман Валаамские – появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР – монастырь закрыли.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают около 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
