Fox утверждает, что США нанесли удары по иранскому порту Кешм

ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас, утверждает журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник.

« "Военные США только что нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас, сообщил мне высокопоставленный американский чиновник", — написала она в соцсети X

При этом журналистка утверждает, что новые удары не означают возобновление конфликта.

США официально не комментировали эту информацию.

Ранее в четверг издание Fars сообщило, что между иранскими Вооруженными силами и "противником" в южной части страны произошла перестрелка. СМИ также информировали о взрывах в районе города Бендер-Аббас и острова Кешм.

В свою очередь, по данным агентства Mehr, иранская ПВО также уничтожила несколько воздушных целей в небе над Тегераном.

На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.