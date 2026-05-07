Fox утверждает, что США нанесли удары по иранскому порту Кешм

23:46 07.05.2026 (обновлено: 23:57 07.05.2026)
Fox: США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас

© AP Photo / ISNA / Razieh PudatВертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран
Вертолет тушит пожар на территории морского порта в городе Бендер-Аббас, Иран. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас, утверждает журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на источник.
"Военные США только что нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас, сообщил мне высокопоставленный американский чиновник", — написала она в соцсети X.
При этом журналистка утверждает, что новые удары не означают возобновление конфликта.
США официально не комментировали эту информацию.
Ранее в четверг издание Fars сообщило, что между иранскими Вооруженными силами и "противником" в южной части страны произошла перестрелка. СМИ также информировали о взрывах в районе города Бендер-Аббас и острова Кешм.
В свою очередь, по данным агентства Mehr, иранская ПВО также уничтожила несколько воздушных целей в небе над Тегераном.
На минувшей неделе американцы в одностороннем порядке продлили перемирие до завершения диалога об урегулировании. Изначально прекращение огня должно было продлиться две недели, об этом оба участника конфликта объявили 8 апреля.
Состоявшиеся после этого переговоры не принесли результатов. Вашингтон объявил о блокаде иранских портов, пообещав снять ее только после достижения соглашения. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив и отказалась от новых контактов.
