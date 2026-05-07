Власти США начнут аннулировать паспорта должникам по алиментам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти США с пятницы начнут аннулировать паспорта гражданам, имеющим задолженность по алиментам.
- Аннулирование паспортов коснется тех, кто должен 100 тысяч долларов и более.
- Примерно 2,7 тысячи владельцев американских паспортов будут затронуты этой мерой.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Власти США с пятницы начнут аннулировать паспорта гражданам, имеющим задолженность по алиментам на сумму более 100 тысяч долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на госдепартамент.
"Государственный департамент США начнет аннулировать американские паспорта тысячам родителей, имеющим значительную задолженность по алиментам. В четверг департамент сообщил агентству Ассошиэйтед Пресс, что аннулирование начнется в пятницу и будет сосредоточено на тех, кто должен 100 тысяч долларов и более", - говорится в публикации агентства.
Отмечается, что это коснется примерно 2,7 тысячи владельцев американских паспортов.
Лица, чьи паспорта аннулированы в рамках этой программы, будут уведомлены о том, что они не смогут использовать свои документы для заграничных поездок и должны будут подать заявление на получение нового паспорта после подтверждения погашения задолженности.