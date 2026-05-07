Песков уточнил, когда Кремль рассмотрит вопрос о продаже бизнеса Unicredit

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Кремль рассмотрит обращение по вопросу возможной продажи российского бизнеса банком Unicredit, когда оно поступит, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что действует специальный режим. Когда поступит соответствующее обращение, оно будет рассмотрено",- сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разрешит ли президент РФ данную сделку.
