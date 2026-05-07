Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о сделке по продаже российского бизнеса UniCredit - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 07.05.2026
Песков ответил на вопрос о сделке по продаже российского бизнеса UniCredit

Песков: решений по продаже российского бизнеса UniCredit пока не выносилось

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что решений по вопросу продажи российского бизнеса итальянским банком UniCredit пока не выносилось.
  • Итальянская банковская группа UniCredit планирует продать часть российского бизнеса инвестору из ОАЭ и ожидает убытка в 3,3 миллиарда евро в результате сделки.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Никаких решений по вопросу продажи российского бизнеса итальянским банком UniCredit пока не выносилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Итальянская банковская группа UniCredit планирует продать часть российского бизнеса инвестору из ОАЭ и ожидает убытка в 3,3 миллиарда евро в результате сделки.
«
"Никаких решений на этот счет пока не выносилось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разрешит ли президент РФ Владимир Путин такую сделку.
Он отметил, что это сложный процесс принятия решений.
"В ходе принятия решений по такого рода вопросам принимается во внимание целый ряд аспектов, тут и взаимность играет определенную роль, и текущая экономическая ситуация", - добавил Песков.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
В Unicredit не рассматривают ликвидацию бизнеса в России
10 апреля, 20:41
 
ЭкономикаРоссияОАЭДмитрий ПесковВладимир ПутинUniCredit Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала