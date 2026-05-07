Песков ответил на вопрос о сделке по продаже российского бизнеса UniCredit

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Никаких решений по вопросу продажи российского бизнеса итальянским банком UniCredit пока не выносилось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких решений на этот счет пока не выносилось", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, разрешит ли президент РФ Владимир Путин такую сделку.
Он отметил, что это сложный процесс принятия решений.
"В ходе принятия решений по такого рода вопросам принимается во внимание целый ряд аспектов, тут и взаимность играет определенную роль, и текущая экономическая ситуация", - добавил Песков.
