"Это удар". На Украине признали тяжелую правду о состоянии Зеленского

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Игнорирование новых материалов НАБУ по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича не поможет киевскому режиму сгладить последствия коррупционного скандала, пишет "Страна.ua".
"Скандал незаметно уже вряд ли пройдет. Главное — он показал, что те силы (так называемая антизеленская коалиция), которые начали еще в прошлом году атаку на Зеленского и его окружение, не прекращают попыток их "минусовать", пытаясь добиться нужных им решений", — говорится в публикации.
По данным издания, фокус удара направлен на приближенных главы киевского режима: секретаря СНБО Рустема Умерова, ближайшего друга и директора студии "Квартал-95" Сергея Шефира, а также бывшего главу офиса президента Андрея Ермака.
В конце апреля издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании, которое проводит НАБУ. Фигурирующий в нем бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.