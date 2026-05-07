Рейтинг@Mail.ru
"Это катастрофа". Происходящее на Украине вызвало панику на Западе - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 07.05.2026
"Это катастрофа". Происходящее на Украине вызвало панику на Западе

The I Paper: супербактерии из украинских госпиталей создают угрозу для Европы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в госпитале в Донецкой области
Украинские военнослужащие в госпитале в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в госпитале в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские госпитали стали очагом распространения опасных супербактерий, которые создают угрозу для европейских стран.
  • Ситуация усугубляется острой нехваткой денег и лекарств в сфере здравоохранения Украины.
  • Существует серьезная угроза распространения этих бактерий за пределы Украины, так как раненых перевозят в больницы в различных странах Европы.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские госпитали стали очагом распространения опасных супербактерий, которые создают угрозу для европейских стран, пишет The I Paper.
"Украина сегодня — идеальный инкубатор для развития опасных инфекций, так называемых супербактерий. Они устойчивы ко многим распространенным антибиотикам, а иногда и ко всем сразу. Они смертельны и быстро распространяются. Самый тревожный вид — Klebsiella pneumoniae. По оценкам специалистов, в год эта бактерия убивает более 100 тысяч человек", — говорится в публикации.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Происходящее в Одессе вызвало переполох в Польше
Вчера, 17:22
Как рассказала The I Paper Елена Мосинец, микробиолог из Киевского института молекулярной биологии и генетики, ситуацию усугубляет острейшая нехватка денег и лекарств в сфере здравоохранения.
"Мои коллеги, обычные врачи, рассказывают, как им урезали зарплаты, у них нет нормальных антибиотиков. Даже в Киеве. А это, сами понимаете, катастрофа для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам", — отметила она.
По данным издания, со ссылкой на соруководителя Центра исследований конфликтов и здоровья при Королевском колледже Лондона Ричарда Салливана, существует серьезная угроза распространения этих бактерий за пределы Украины, так как раненых перевозят в больницы в различных странах Европы.
Ранее в апреле стало известно, что украинские военные столкнулись с массовым голодом. В российских силовых структурах РИА Новости 23 апреля сообщили, что военные 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, многие теряли сознание.
После публикаций в соцсетях фотографий истощенных солдат на Украине разразился скандал. Как заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, голод боевиков ВСУ на позициях — это системная проблема, а не частный случай.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
"Это недопустимо". Произошедшее во Львове вызвало скандал в Польше
Вчера, 16:14
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреКиевВооруженные силы УкраиныЛондонЕвропаВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала