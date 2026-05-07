Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские госпитали стали очагом распространения опасных супербактерий, которые создают угрозу для европейских стран.
- Ситуация усугубляется острой нехваткой денег и лекарств в сфере здравоохранения Украины.
- Существует серьезная угроза распространения этих бактерий за пределы Украины, так как раненых перевозят в больницы в различных странах Европы.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские госпитали стали очагом распространения опасных супербактерий, которые создают угрозу для европейских стран, пишет The I Paper.
"Украина сегодня — идеальный инкубатор для развития опасных инфекций, так называемых супербактерий. Они устойчивы ко многим распространенным антибиотикам, а иногда и ко всем сразу. Они смертельны и быстро распространяются. Самый тревожный вид — Klebsiella pneumoniae. По оценкам специалистов, в год эта бактерия убивает более 100 тысяч человек", — говорится в публикации.
Происходящее в Одессе вызвало переполох в Польше
Вчера, 17:22
Как рассказала The I Paper Елена Мосинец, микробиолог из Киевского института молекулярной биологии и генетики, ситуацию усугубляет острейшая нехватка денег и лекарств в сфере здравоохранения.
"Мои коллеги, обычные врачи, рассказывают, как им урезали зарплаты, у них нет нормальных антибиотиков. Даже в Киеве. А это, сами понимаете, катастрофа для борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам", — отметила она.
Ранее в апреле стало известно, что украинские военные столкнулись с массовым голодом. В российских силовых структурах РИА Новости 23 апреля сообщили, что военные 14-й бригады ВСУ остались на позициях без воды, еды, медикаментов и топлива, многие теряли сознание.
После публикаций в соцсетях фотографий истощенных солдат на Украине разразился скандал. Как заявила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, голод боевиков ВСУ на позициях — это системная проблема, а не частный случай.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>