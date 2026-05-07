"Это недопустимо". Произошедшее во Львове вызвало скандал в Польше

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Прошедший во Львове марш с символикой нацистской дивизии, — это недопустимый шаг, написал Институт национальной памяти Польши в соцсети X.
Так организация отреагировала на проведение публичного мероприятия, которое состоялось 2 мая. Участники марша демонcтрировали символику украинской нацистской дивизии времен Второй мировой войны.
"В сложной истории польско-украинских отношений, включающей память о Волынской резне, таких трагедиях, как резня в Гуте Пеняцкой, а также спорное историческое наследие, связанное с такими фигурами, как Степан Бандера и националистическое движение того периода, любые формы прославления подобных формирований — это недопустимый шаг, который подрывает принципы честной исторической памяти и диалога", — отметили в сообщении.
Кроме того, организация отметила, что любые действия, прославляющие организации, связанные с преступлениями, совершенными Германией во время Второй мировой войны, могут подорвать усилия по подлинному историческому диалогу и примирению.
Самым сложным в польско-украинских отношениях является вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация