Рейтинг@Mail.ru
Украина заявила о желании вернуть выехавших граждан из ЕС - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 07.05.2026
Украина заявила о желании вернуть выехавших граждан из ЕС

Украина хочет вернуть граждан из ЕС и получить данные о выехавших украинцах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр социальной политики Украины Денис Улютин сообщил о желании Киева вернуть своих граждан из стран Евросоюза.
  • Украина хочет получить данные об украинцах, находящихся под временной защитой в странах ЕС.
  • На встрече обсуждалось вероятное завершение режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр социальной политики Украины Денис Улютин на встрече с еврокомиссаром по миграции Магнусом Бруннером сообщил о желании Киева вернуть своих граждан из стран Евросоюза, а также получить данные о тех из них, кто находится под временной защитой в странах ЕС.
"В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин провел встречу с Европейским комиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером. Министр подчеркнул важность получения данных относительно украинцев, которые находятся под временной защитой в странах ЕС, в частности, относительно уязвимых категорий населения, для дальнейшего планирования политики возвращения и подготовки общин", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского минсоцполитики.
Отмечается, что во время встречи стороны сфокусировались в том числе на вопросе о вероятном завершении режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года. "Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой", - добавил Улютин, уточнив, что это должно быть добровольным и осознанным решением.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Опрос показал, что украинцы считают главной угрозой для страны
6 мая, 14:12
 
В миреУкраинаКиевЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала