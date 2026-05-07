Украина заявила о желании вернуть выехавших граждан из ЕС

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр социальной политики Украины Денис Улютин на встрече с еврокомиссаром по миграции Магнусом Бруннером сообщил о желании Киева вернуть своих граждан из стран Евросоюза, а также получить данные о тех из них, кто находится под временной защитой в странах ЕС.

Отмечается, что во время встречи стороны сфокусировались в том числе на вопросе о вероятном завершении режима временной защиты для украинцев в ЕС после марта 2027 года. "Наша позиция четкая: мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой", - добавил Улютин, уточнив, что это должно быть добровольным и осознанным решением.