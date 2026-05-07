Эксперт рассказал, как выносят решения о провокациях против России в Киеве

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Киеве решения о формальных предложениях к Москве по перемирию, а также подготовка к новым провокациям против России принимаются одновременно - как часть единой стратегии, заявил РИА Новости российский специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая. При этом ВСУ в эту же ночь ударили дронами по Джанкою, погибли пять человек.
"Заявление Киева о том, что Россия сорвала перемирие, абсолютно лживы и направлены на эскалацию конфликта в преддверии празднования Дня Великой Победы... Именно в период так называемого перемирия на российские территории осуществлены атаки сотен беспилотников, что привело к трагической гибели мирных граждан. В Киеве решения о формальных предложениях по перемирию и подготовка к военным операциям против России принимаются синхронно - как часть единой стратегии", - сказал Михайлов.
По его словам, в России уже давно поняли главное: если Киев заявляет о перемирии, то значит "нужно ждать провокации".
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник 6 мая заявил, что Украина никогда не выполняет свои гуманитарные обязательства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии РИА Новости назвала удары дронов ВСУ по Джанкою актами терроризма киевского режима.