Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине, заявил Песков

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что переговорщик от Украины по урегулированию, секретарь совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, как ожидается, на этой неделе отправится в Майами на встречу со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
"Мы высоко ценим эти услуги и ожидаем, что процесс найдет свое продолжение", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.