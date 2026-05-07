07:05 07.05.2026 (обновлено: 10:19 07.05.2026)
"Ситуация тяжелая". В США заявили об ударе Украины по Западу

Профессор Миршаймер: из-за Украины экономика Европы попала в тяжелое положение

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что экономики европейских государств оказались в тяжелом положении из-за конфликта на Украине.
  • По словам Миршаймера, война в Иране усугубила ситуацию для европейских государств.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Экономики европейских государств оказались в тяжелом положении из-за конфликта на Украине, в котором они активно поддерживают Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
Европе ситуация тяжелая, особенно это касается Великобритании. <…> Британская экономика находится в более плачевном состоянии, чем экономики других европейских стран, а их экономики попали в тяжелое положение отчасти из-за конфликта на Украине. Так что этот конфликт нанес очень серьезный ущерб экономике Европы", — отметил он.
Вместе с тем война в Иране, по словам Миршаймера, усугубила ситуацию для европейских государств и, возможно, наносит еще больший ущерб. Также осложняет ситуацию для Европы и ухудшение политических отношений с США, считает профессор.
Как заявлял глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца. В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В миреУкраинаЕвропаКиевДжон МиршаймерСергей ЛавровВладимир ЗеленскийЧикагский университет
 
 
