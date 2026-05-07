МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Евросоюз спонсирует террористов в Киеве, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Согласно законодательству стран Европейского союза, согласно политическим установкам, согласно логике их существования - коллективного Брюсселя или индивидуальных стран-членов ЕС - спонсирование терроризма в любом виде запрещено. Так что же они делают? Они делают то, что запретили делать и себе, и всем остальным. Они спонсируют терроризм", - сказала она в беседе с агентством.
В ходе еженедельных брифингов российский МИД предоставляет статистику о числе детей, погибших от рук "именно киевских террористов", указала Захарова.
"Это террористы, которые получают деньги, установки, оружие от киевского режима, который, в свою очередь, получает всё это от западной Европы, от их официальных правительств, коллективно и индивидуально", - добавила она.