Женский отряд ВСУ тренируют на Запорожском участке фронта

По предварительным данным, все женщины будут проходить службу в отдельном отряде.

ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Отряд, полностью состоящий из женщин, проходит обучение на одном из украинских полигонов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"Наша разведка зафиксировала присутствие женщин-военнослужащих, которые проходят обучение на одном из полигонов в Запорожской области", - сообщил собеседник агентства.