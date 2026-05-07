Женский отряд ВСУ тренируют на Запорожском участке фронта

ЛУГАНСК, 7 мая - РИА Новости. Отряд, полностью состоящий из женщин, проходит обучение на одном из украинских полигонов на подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Наша разведка зафиксировала присутствие женщин-военнослужащих, которые проходят обучение на одном из полигонов в Запорожской области", - сообщил собеседник агентства.
Собеседник агентства уточнил, что по предварительным данным, все женщины будут проходить службу в отдельном отряде.
22 июня 2022, 17:18