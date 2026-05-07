Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Полянский заявил, что требования к Владимиру Зеленскому включают снижение мобилизационного возраста, возможное выдворение украинцев из Европы и мобилизацию женщин.

Полянский отметил, что эти требования лежат в основе выделения европейского кредита для Киева.

По словам Постпреда РФ в ОБСЕ, многие украинцы, находящиеся в Австрии, не поддерживают текущую ситуацию и не имеют высокого мнения о Зеленском.

ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Постпред РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости перечислил условия европейского кредита для Киева.

"Я всегда в своих выступлениях говорю: очевидно, что украинцы не хотят воевать. Это видно совершенно четко. Их гонят в окопы силой. Причем сейчас их готовят на убой в еще больших масштабах. По многим источникам понятно, что требования к (Владимиру – ред.) Зеленскому включают снижение мобилизационного возраста, возможно - даже выдворение украинцев из Европы , на что немцы уже намекали, и мобилизацию женщин", - отметил Полянский

Он добавил, что эти пункты, по многим данным, лежат в основе выделения кредитов. "То есть это уже принесение Украины и всех украинцев в жертву. Зеленскому же на своих соотечественников абсолютно наплевать - для него главное удержать власть. Все остальные в Европе делают вид, что Зеленского поддерживают все и что он выражает волю всей страны. Хотя это не так", - отметил постпред.

Он добавил, что даже эпизодические личные контакты с осевшими в Австрии украинцами показывают, что ситуация выглядит иначе.

"Очень многие из них сильно пострадали от происходящего и совсем не смотрят на ситуацию в логике "русские плохие - украинцы хорошие", и уж точно не самого высокого мнения о Зеленском", - пояснил Полянский.

Однако, по его словам, европейцы "упорно хотят видеть именно такую картину мира". "Им комфортнее считать, что история началась в 2022 году и что нами движет исключительно желание стереть украинскую идентичность с территории Украины. И именно эту извращенную и ничем не обоснованную версию они пытаются продать своей общественности", - заключил дипломат.

В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что на Украине давно обсуждают мобилизацию женщин и снижение призывного возраста.