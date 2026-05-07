Рейтинг@Mail.ru
Полянский перечислил вероятные условия европейского кредита для Киева - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 07.05.2026 (обновлено: 13:49 07.05.2026)
Полянский перечислил вероятные условия европейского кредита для Киева

Полянский: от Украины могли потребовать снижения призывного возраста

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что требования к Владимиру Зеленскому включают снижение мобилизационного возраста, возможное выдворение украинцев из Европы и мобилизацию женщин.
  • Полянский отметил, что эти требования лежат в основе выделения европейского кредита для Киева.
  • По словам Постпреда РФ в ОБСЕ, многие украинцы, находящиеся в Австрии, не поддерживают текущую ситуацию и не имеют высокого мнения о Зеленском.
ВЕНА, 7 мая - РИА Новости. Постпред РФ в ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости перечислил условия европейского кредита для Киева.
"Я всегда в своих выступлениях говорю: очевидно, что украинцы не хотят воевать. Это видно совершенно четко. Их гонят в окопы силой. Причем сейчас их готовят на убой в еще больших масштабах. По многим источникам понятно, что требования к (Владимиру – ред.) Зеленскому включают снижение мобилизационного возраста, возможно - даже выдворение украинцев из Европы, на что немцы уже намекали, и мобилизацию женщин", - отметил Полянский.
Владимир Зеленский и глава дипломатии ЕС Кая Каллас во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС и Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
"Остался месяц". Европа готовит судьбоносное решение по Украине
3 апреля, 08:00
Он добавил, что эти пункты, по многим данным, лежат в основе выделения кредитов. "То есть это уже принесение Украины и всех украинцев в жертву. Зеленскому же на своих соотечественников абсолютно наплевать - для него главное удержать власть. Все остальные в Европе делают вид, что Зеленского поддерживают все и что он выражает волю всей страны. Хотя это не так", - отметил постпред.
Он добавил, что даже эпизодические личные контакты с осевшими в Австрии украинцами показывают, что ситуация выглядит иначе.
"Очень многие из них сильно пострадали от происходящего и совсем не смотрят на ситуацию в логике "русские плохие - украинцы хорошие", и уж точно не самого высокого мнения о Зеленском", - пояснил Полянский.
Однако, по его словам, европейцы "упорно хотят видеть именно такую картину мира". "Им комфортнее считать, что история началась в 2022 году и что нами движет исключительно желание стереть украинскую идентичность с территории Украины. И именно эту извращенную и ничем не обоснованную версию они пытаются продать своей общественности", - заключил дипломат.
В свою очередь, политолог Александр Асафов отметил, что на Украине давно обсуждают мобилизацию женщин и снижение призывного возраста.
"В лоб они это, конечно, не выполнят, потому что это чревато, напряжение общества довольно серьезное. Но вот косвенно они будут к этому подбираться и ставить условия для того, чтобы выполнять эти требования. А такие требования могут быть. Но, скорее всего, сейчас они сосредоточатся также на попытках "бусифицировать" (принудительно мобилизовать - ред.) тех, кто находится в ближайших странах — Польше и так далее" - сказал Асафов "Ленте.ру".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
"Критический момент". В Киеве запаниковали из-за произошедшего на Украине
6 мая, 15:34
 
В миреЕвропаУкраинаРоссияДмитрий ПолянскийОБСЕКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала