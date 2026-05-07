Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские женщины-военнослужащие, находящиеся на передовых позициях, жалуются на задержки ротаций.
- Украинское командование обещало подразделениям, включая женщин, что они пробудут на позиции пять дней, но по факту они находились там две недели и дольше.
- Женщины в ВСУ были недовольны тем, что ротация на их позициях осуществлялась ненадлежащим образом.
БЕЛГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Украинские женщины-военнослужащие, которые находятся непосредственно на передовых позициях, жалуются на сильные задержки ротаций, рассказал РИА Новости заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Топаз".
"Присутствовали женщины ВСУ, которые работали непосредственно на передовых позициях, которые были командирами отделений в рядах ВСУ, которые также принимали командные решения, командовали своим личным составом. Они были недовольны тем, что ротация на их позициях осуществлялась ненадлежащим образом", — сообщил "Топаз".
Как отметил разведчик, украинское командование обещало этим подразделениям и женщинам, что они пробудут на позиции пять дней. Однако по факту они находились там две недели, а кто-то и ещё дольше, что следует из перехватов российской разведки.
"Подразделениям, женщинам этим говорили, что они зайдут на позицию и пробудут там пять дней. По факту они были там две недели, кто-то даже больше был. И в разговорах, в перехватах они жаловались — своим родным жаловались, своим сослуживцам жаловались — на то, что у них вот такое бедственное положение дел с ротацией", — отметил "Топаз".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18