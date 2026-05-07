Женщины в ВСУ жалуются на отсутствие ротации на передовой - РИА Новости, 07.05.2026
03:37 07.05.2026
Женщины в ВСУ жалуются на отсутствие ротации на передовой

Украинские женщины-военнослужащие. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Украинские женщины-военнослужащие, которые находятся непосредственно на передовых позициях, жалуются на сильные задержки ротаций, рассказал РИА Новости заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Топаз".
"Присутствовали женщины ВСУ, которые работали непосредственно на передовых позициях, которые были командирами отделений в рядах ВСУ, которые также принимали командные решения, командовали своим личным составом. Они были недовольны тем, что ротация на их позициях осуществлялась ненадлежащим образом", — сообщил "Топаз".
Как отметил разведчик, украинское командование обещало этим подразделениям и женщинам, что они пробудут на позиции пять дней. Однако по факту они находились там две недели, а кто-то и ещё дольше, что следует из перехватов российской разведки.
"Подразделениям, женщинам этим говорили, что они зайдут на позицию и пробудут там пять дней. По факту они были там две недели, кто-то даже больше был. И в разговорах, в перехватах они жаловались — своим родным жаловались, своим сослуживцам жаловались — на то, что у них вот такое бедственное положение дел с ротацией", — отметил "Топаз".
