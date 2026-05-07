Киев чаще всего использует БПЛА для атак по гражданским, заявил Мирошник - РИА Новости, 07.05.2026
00:49 07.05.2026
Киев чаще всего использует БПЛА для атак по гражданским, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ используют БПЛА для атак по гражданским в более чем 80% случаев

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев применяет беспилотники для атак по гражданским в более чем 80% случаев.
  • От атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних.
  • Мирошник подчеркнул, что такие атаки являются преднамеренными и подтверждают стратегию Украины по убийству гражданского населения.
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Киев применяет беспилотники для атак по гражданским в более чем 80% случаев, сказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Ранее Мирошник сообщил, что от атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних.
"Эта тенденция сохраняется уже где-то более чем полгода. То есть это более 80%, есть некоторые недели, где доходит до 90%. На сегодня дроны - это средства убийства и нанесение увечий гражданскому населению", - сказал Мирошник газете "Известия".
Посол также отметил, что зафиксированы случаи, когда дроны догоняют автомобиль, люди его покидают, но беспилотник не бьет по машине, а преследует гражданских. Дипломат вспомнил, что на днях были убиты два парня 15-18 лет, которые ехали на мотоцикле.
"Это преднамеренные, целенаправленные удары, которые подтверждают основную стратегию Украины. Просто убийство гражданского населения с использованием новых технологий", - добавил Мирошник.
