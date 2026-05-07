Суд отправил под домашний арест замглавы управления мэрии Уфы

УФА, 7 мая - РИА Новости. Верховный суд Башкирии освободил из СИЗО замначальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы Рушата Фазлиахметова, поместив его, как и самого мэра Ратмира Мавлиева, под домашний арест.

Ранее Мавлиев и Фазлиахметов были взяты под стражу по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий. В среду мэра освободили из СИЗО, до 28 июня он под домашним арестом.

Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу защитника заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы и представление прокурора на постановление Советского районного суда меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Отмечается, что с учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и его отношения к предъявленному обвинению суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для заключения под стражу. Достижение целей органов предварительного расследования и обеспечение его явки к следователю возможно путем избрания более мягкой меры пресечения.