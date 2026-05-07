Суд отправил под домашний арест замглавы управления мэрии Уфы - РИА Новости, 07.05.2026
17:04 07.05.2026 (обновлено: 17:05 07.05.2026)
Суд отправил под домашний арест замглавы управления мэрии Уфы

Рушат Фазлиахметов в суде. Архивное фото
  • Замначальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы Рушата Фазлиахметова и мэра Уфы Ратмира Мавлиева ранее взяли под стражу по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий.
  • Суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для заключения под стражу и изменил меру пресечения на домашний арест до 28 июня.
УФА, 7 мая - РИА Новости. Верховный суд Башкирии освободил из СИЗО замначальника управления земельных и имущественных отношений мэрии Уфы Рушата Фазлиахметова, поместив его, как и самого мэра Ратмира Мавлиева, под домашний арест.
Ранее Мавлиев и Фазлиахметов были взяты под стражу по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий. В среду мэра освободили из СИЗО, до 28 июня он под домашним арестом.
Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляционную жалобу защитника заместителя начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы и представление прокурора на постановление Советского районного суда меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Отмечается, что с учетом обстоятельств дела, данных о личности обвиняемого и его отношения к предъявленному обвинению суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для заключения под стражу. Достижение целей органов предварительного расследования и обеспечение его явки к следователю возможно путем избрания более мягкой меры пресечения.
"Апелляционным постановлением Верховного суда республики Башкортостан мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 28 июня текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы.
