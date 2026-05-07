Новые удары США по Ирану не означают возобновлением конфликта, сообщают СМИ

ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского чиновника утверждает, что новые удары США по Ирану не означают возобновление конфликта.
Она же ранее со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас.
"Это (удары - ред.) не возобновление войны", – указала она в Х.
США официально не комментировали эту информацию.