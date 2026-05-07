Новые удары США по Ирану не означают возобновлением конфликта, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.05.2026
23:46 07.05.2026 (обновлено: 23:52 07.05.2026)
Новые удары США по Ирану не означают возобновлением конфликта, сообщают СМИ

Fox: новые удары США по Ирану не означают возобновлением конфликта

© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 мая – РИА Новости. Журналистка телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на американского чиновника утверждает, что новые удары США по Ирану не означают возобновление конфликта.
Она же ранее со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас.
"Это (удары - ред.) не возобновление войны", – указала она в Х.
США официально не комментировали эту информацию.
ПВО Ирана продолжает работать по "вражеским целям" в небе над Тегераном
