Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Польши Дональд Туск пытается убедить сограждан в неизбежности войны с Россией, пишет Myśl Polska.
- Действия Туска в статье сравниваются с действиями Йозефа Геббельса, готовившего немцев к реализации плана "Барбаросса".
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск пытается заставить сограждан поверить в неизбежность войны с Россией, пишет Myśl Polska.
"В рамках откровенно милитаристской пропаганды Туск внушает полякам мысль о неизбежности военного противостояния с Россией. Как и в 1939 году, Польше предлагается реализовать планы, разработанные в США, Лондоне и Париже", — говорится в публикации.
Туск действует так же, как в 1940-х годы это делал Йозеф Геббельс, готовивший немцев к реализации плана "Барбаросса" — плана нападения Германии на СССР, пишет издание.
Российский лидер Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
