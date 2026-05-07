В Сочи и Сириусе объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи и на федеральной территории "Сириус", сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин.

Также об угрозе атаки беспилотников в Сириусе сообщил глава федеральной территории Плишкин в своем канале на платформе "Макс". Он призвал сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте.