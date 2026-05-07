Представители США и Бразилии планируют скорые рабочие встречи, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Соединенных Штатов и Бразилии планируют в ближайшие месяцы провести ряд встреч для обсуждения ключевых элементов отношений между странами.
"Представители (США и Бразилии - ред.) встретятся, чтобы обсудить некоторые ключевые элементы (отношений - ред.). В ближайшие месяцы по мере необходимости будут организованы дополнительные встречи", - написал Трамп в Truth Social после встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой.