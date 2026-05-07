Трамп обвинил лидера демократов в подстрекательстве к покушению

Пост Трампа сопровождался двумя фотографиями: на первом снимке запечатлен Джеффрис на фоне плаката с лозунгом Maximum Warfare ("Тотальная война"), а второй - кадр с Алленом, прорывающимся с дробовиком через пункт охраны во время ужина 25 апреля.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал предъявить лидеру демократов в палате представителей Хакиму Джеффрису обвинения в подстрекательстве к насилию, намекнув, что риторика лидера демократов спровоцировала покушение на него.
В Вашингтоне 25 апреля произошла стрельба во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который Трамп посетил впервые за оба президентских срока. Позже он подтвердил задержание подозреваемого - 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена.
"Этого сумасшедшего, Хакима "низкий IQ" Джеффриса, следует обвинить в подстрекательстве к насилию! Радикальные левые демократы на самом деле хотят уничтожить нашу страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Пост Трампа сопровождался двумя фотографиями: на первом снимке запечатлен Джеффрис на фоне плаката с лозунгом Maximum Warfare ("Тотальная война"), а второй - кадр с Алленом, прорывающимся с дробовиком через пункт охраны во время ужина 25 апреля. Подпись к картинкам намекает, что насилие спровоцировал именно Джеффрис.
Аллену были предъявлены обвинения по четырем статьям: попытка убийства президента США, вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование и применение огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.
Следующее судебное заседание, запланированное на 11 мая, проведет судья Тревор Макфадден - назначенец Трампа, занявший свой пост в 2017 году.