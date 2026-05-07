Рейтинг@Mail.ru
Трамп обвинил лидера демократов в подстрекательстве к покушению - РИА Новости, 07.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 07.05.2026
Трамп обвинил лидера демократов в подстрекательстве к покушению

Трамп обвинил лидера демократов в палате представителей в провокации к покушению

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп призвал предъявить лидеру демократов в палате представителей Хакиму Джеффрису обвинения в подстрекательстве к насилию.
  • Трамп добавил, что у Джеффриса низкий IQ, и что радикальные левые демократы хотят уничтожить США.
  • Пост Трампа сопровождался двумя фотографиями: на первом снимке запечатлен Джеффрис на фоне плаката с лозунгом Maximum Warfare ("Тотальная война"), а второй - кадр с Алленом, прорывающимся с дробовиком через пункт охраны во время ужина 25 апреля.
ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал предъявить лидеру демократов в палате представителей Хакиму Джеффрису обвинения в подстрекательстве к насилию, намекнув, что риторика лидера демократов спровоцировала покушение на него.
В Вашингтоне 25 апреля произошла стрельба во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который Трамп посетил впервые за оба президентских срока. Позже он подтвердил задержание подозреваемого - 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена.
"Этого сумасшедшего, Хакима "низкий IQ" Джеффриса, следует обвинить в подстрекательстве к насилию! Радикальные левые демократы на самом деле хотят уничтожить нашу страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Пост Трампа сопровождался двумя фотографиями: на первом снимке запечатлен Джеффрис на фоне плаката с лозунгом Maximum Warfare ("Тотальная война"), а второй - кадр с Алленом, прорывающимся с дробовиком через пункт охраны во время ужина 25 апреля. Подпись к картинкам намекает, что насилие спровоцировал именно Джеффрис.
Аллену были предъявлены обвинения по четырем статьям: попытка убийства президента США, вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование и применение огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.
Следующее судебное заседание, запланированное на 11 мая, проведет судья Тревор Макфадден - назначенец Трампа, занявший свой пост в 2017 году.
 
В миреСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала