Трамп обвинил лидера демократов в подстрекательстве к покушению

ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал предъявить лидеру демократов в палате представителей Хакиму Джеффрису обвинения в подстрекательстве к насилию, намекнув, что риторика лидера демократов спровоцировала покушение на него.

Вашингтоне 25 апреля произошла стрельба во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который Трамп посетил впервые за оба президентских срока. Позже он подтвердил задержание подозреваемого - 31-летнего жителя Калифорнии Коула Томаса Аллена.

"Этого сумасшедшего, Хакима "низкий IQ" Джеффриса, следует обвинить в подстрекательстве к насилию! Радикальные левые демократы на самом деле хотят уничтожить нашу страну", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Пост Трампа сопровождался двумя фотографиями: на первом снимке запечатлен Джеффрис на фоне плаката с лозунгом Maximum Warfare ("Тотальная война"), а второй - кадр с Алленом, прорывающимся с дробовиком через пункт охраны во время ужина 25 апреля. Подпись к картинкам намекает, что насилие спровоцировал именно Джеффрис.

Аллену были предъявлены обвинения по четырем статьям: попытка убийства президента США , вооруженное нападение на сотрудника правоохранительных органов при исполнении обязанностей, использование и применение огнестрельного оружия в ходе насильственного преступления, а также перевозка оружия и боеприпасов через границы штатов с целью совершения тяжкого преступления.